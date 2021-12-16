Количество заражений «Омикроном» удваивается каждые два дня - ВОЗ

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Чрезвычайно высокая скорость распространения штамма коронавируса «Омикрон» вызвала беспокойство во Всемирной организации здравоохранения.

У нас достаточно информации, в ВОЗ, чтобы очень четко указать, что он (штамм «Омикрон» — ред.) распространяется очень быстро с удвоением количества случаев каждые два-три дня, — сообщил спецпредставитель ВОЗ по борьбе с коронавирусной болезнью. COVID-19 Дэвид Набарро в комментарии телеканалу Sky News.

Набарро заявил, что «никогда не был так обеспокоен», как сейчас, по сравнению с любым другим периодом пандемии ковида.

Мы обеспокоены тем, что люди считают «Омикрон» не тяжелым. Даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые заболевания, огромное количество случаев снова перегрузит системы здравоохранения, — прогнозирует спецпредставитель ВОЗ.

Крайне серьезная ситуация, по его словам, сейчас наблюдается в Великобритании.

Это только начало чрезвычайного ускорения (распространения инфекции — ред.), — констатировал Набарро.

Он напомнил, что параллельно идут две эпидемии: штаммов «Дельты» и «Омикрона». И это чрезвычайная ситуация для британской службы здравоохранения.

Ситуация станет очень серьезной в течение следующих двух недель, возможно, скорее, — считает специалист ВОЗ.

Напомним, впервые штамм «Омикрон» B.1.1.529 обнаружили в Ботсване у гражданина ЮАР. ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Omicron. Сейчас он распространился на 77 стран мира и вызвал массовое закрытие границ.