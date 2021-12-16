Гогилашвили и Буданов соседствуют в имении "бенефициара налоговых схем"

https://racurs.ua/n164500-gogilashvili-i-budanov-sosedstvuut-v-imenii-beneficiara-nalogovyh-shem-video.html

Ракурс

Семья бывшего министра внутренних дел Александра Гогилашвили, уволенного из-за инцидента с сотрудниками правоохранительных органов, предположительно проживает в частном доме в селе Хотов под Киевом совместно с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

Само имение принадлежит человеку, которого в СМИ называли «бенефициаром налоговых схем».

Об этом говорится в двух расследованиях — журналистов «Следствие.Инфо» и «Бигус».

Медиа обнародовали свои видео 16 декабря и утверждают, что такое соседство угрожает национальной безопасности Украины, поскольку у Гогилашвили может быть российское гражданство.

Гогилашвили на днях уволили из МВД. После скандальных видео СМИ начали писать о других интересных моментах его биографии. К примеру, писали о том, что его охраняла «Альфа». Оказалось также, что Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского — Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны.

Вот как это было.

Долгое время журналисты фиксировали, как из имения в селе Хотов под Киевом, где проживает экс-замминистра и его жена, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия. Автомобиль сопровождал кроссовер Nissan — также на номерах прикрытия.

Помимо кортежа и охраны журналисты заметили усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. Как удалось установить, автомобили, на которых приезжали кинологи, принадлежат к автопарку одного из подразделений СБУ.

Медиа зафиксировали тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбацком острове. Личность пассажира Volvo журналисты установили благодаря анализу соцсетей.

Гогилашвили, Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой — женой главного военного разведчика Украины. Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе 2021 года. Поэтому СМИ заключили: охраняемым лицом, передвигающимся в кортеже с усиленными мерами безопасности, вероятно, является главный разведчик Украины.

Ранее медиа сообщали о возможном наличии у Александра Гогилашвили паспорта гражданина РФ. В ГУР Минобороны пока на запрос «Следства.Инфо» не ответили.

До работы в МВД Александр Гогилашвили некоторое время проживал в России, являлся помощником депутата российской Госдумы Николая Валуева. Впоследствии он переехал в Украину и в публичном пространстве выступал соучредителем и спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Эту организацию публично поддерживал и регулярно посещал Зеленский.

Ранее «Следствие.Инфо» разоблачило причастность этой организации к похищению и устранению людей в реабилитационных центрах без их согласия.

Буданов рассказал журналистам «Бигуса», что имение под Киевом арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.

В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у риэлтора. Настоящий владелец имения — Диана Стрелковская. Она жена Вячеслава Стрелковского, которого СМИ раньше называли организатором ряда крупных конвертационных центров.

В октябре журналисты «РБК-Украина» сообщили, что получили данные о компаниях, «наконвертировавших» за несколько месяцев до 10 млрд грн. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Стрелковского.

В интервью «Экономической правде» экс-руководитель Налоговой службы Евгений Олейников объяснял успехи Стрелковского в том числе и помощью правоохранительных органов. Когда налоговики ​​пытались проверить его компании, выяснялось, что документы «буквально вчера изъяли правоохранительные органы».

Буданов в комментарии Bihus.Info заявил, что знает Стрелковского и что ему известно: этого гражданина связывают с незаконным оборотом наличных денег.

Источники: «Следствие. Инфо», «Бигус»