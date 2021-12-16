Украина договорилась с Pfizer о покупке COVID-лекарств Paxlovid. Фото: khoda.gov.ua

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Украина договорилась с фармацевтической компанией Pfizer о покупке лекарств против коронавируса Paxlovid.

Министерство здравоохранения Украины подписало договор о покупке 300 тыс. курсов этого препарата. Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей из-за COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.

Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией «Пфайзер» о основные условия закупки инновационных лекарств «Паксловид» для амбулаторного лечения больных с коронавірусною болезнью, — заявил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что в ноябре этого года таблетки Paxlovid во время испытаний продемонстрировали высокую эффективность против госпитализации и смерти — 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.

Ранее Минздрав анонсировал, что планирует закупить 300 тыс. курсов препарата Lagevrio от Meck Sharp & Dohme. Эти лекарства стали первыми в мире, которые позволили использовать для лечения больных. Препарат разрешили применять людям, которые имеют легкую и умеренную форму COVID-19 и по крайней мере один фактор риска развития тяжелого заболевания — ожирение, старший возраст, сахарный диабет или заболевания сердца.

Напомним, новые лекарства для лечения коронавирусной инфекции, которые способны снизить смертность от COVID-19 на 79%, продемонстрировали эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая «Омикрон» и «Дельту».