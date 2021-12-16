Всеукраинский русскоязычный статус канала «Дом» одобрил комитет Рады

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Комитет Верховной Рады по правам человека поддержал изменение статуса государственного телеканала «Дом», созданного для информирования жителей оккупированных территорий, на всеукраинский русскоязычный канал.

Парламентский комитет 15 декабря рекомендовал нардепам принять во втором чтении и в целом изменения в закон «Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц» (№ 4487). Этот законопроект инициировал депутат Дмитрий Лубинец из группы «За будущее».

В случае поддержания изменений к законодательству Радой, «Дом» сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. Таким образом, государственный русскоязычный телеканал де-факто выйдет на общенациональный уровень.

В комитете свое решение объяснили тем, что внутренне перемещенные лица проживают на всей территории Украины, поэтому предназначенные для них программы должны распространяться на все государство.

Напомним, на этой неделе это уже второй конфликт в парламенте, связанный с телеканалами. Ранее произошел скандал с перезапуском гостелеканала «Рада», который заработал 15 декабря и призван освещать работу Верховной Рады. Каналом управляет человек, запускавший телеканалы Медведчука (россиянин, получивший гражданство Украины Алексей Семенов). Семенов — менеджер информационных каналов, взявший работать в обновленную Раду экс-ведущих из каналов Медведчука и принадлежащих олигархам каналов («112», «24», «Интер»). Также на «Раде» появился бывший соведущий «Права на власть» на «1+1» Сергей Иванов и Владимир Петров, политтехнолог и основатель канала «Исландия», разрабатывающий дискредитационные кампании. При президентстве Зеленского Петров, по данным источников «Детектора медиа», неформально сотрудничал с Офисом президента.