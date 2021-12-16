Сергей Шефир работает помощником Зеленского на общественных началах. Фото: 1k.com.ua

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Ракурс

Сергей Шефир занимает должность первого помощника президента Украины без официального оформления.

В трудовых отношениях с Офисом президента Украины Шефир не состоит, должностные обязанности выполняет на общественных началах. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ ОП на запрос агентства.

Отмечается, что согласно Положению об Офисе президента, утвержденного указом президента № 436 от 25 июня 2019 года, первый помощник президента координирует работу Кабинета президента и участвует в осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности президента, взаимодействия с государственными органами, предприятиями и организациями, разработке и согласовании текущего и перспективного графика президента, а также в визировании документов, представляемых на рассмотрение президенту.

В ответе из Банковой следует, что Сергей Шефир не принимал присягу государственного служащего. Также в ОП ответили, что несмотря на то, что Шефир исполняет обязанности первого помощника без официального оформления трудовых отношений, эта должность не является вакантной.

«Українські новини» пишут, что должность первого помощника президента, согласно указу самого Зеленского № 417, является должностью государственной службы. Так, на нее не распространяются нормы закона «О государственной службе», как и на другие высшие должности в ОПУ. Первый помощник президента — отдельная должность, прямо предусмотренная в штатном расписании ОПУ Положением об Офисе президента Украины.

Как известно, Зеленский назначил Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Шефир вместе с Зеленским был совладельцем компании «95 квартал». При этом сам он рассказывал журналистам, что после назначения продолжил работать со студией.

Напомним, журналисты установили, что Владимир Зеленский и Сергей Шефир пытались вытащить свои долларовые депозиты из «Брокбизнесбанка» Сергея Курченко в обход законной процедуры очередности в 2014 году.

Источник: «Українські новини»