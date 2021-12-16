В Ирпене сгорела маршрутка, скриншот видео

https://racurs.ua/n164496-pod-kievom-dotla-sgorela-marshrutka-video.html

Ракурс

В городе Ирпене Киевской области сегодня, 16 декабря, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень — Киев.

Инцидент произошел около Водоканала. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Отмечается, что спасатели приехали достаточно быстро, однако спасти маршрутку не удалось.

По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua, водитель маршрутки пытался тушить огонь водой из ведерка.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает издание ITV News со ссылкой на спасателей. Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, начался при движении маршрутки — водитель заметил дым из-под капота и вовремя высадил пассажиров.

Напомним, в августе 2019 года в Киеве возле метро «Лесная» сгорела маршрутка сообщением Киев — Бровары.

Источник: «Киев Оперативный», dtp.kiev.ua, ITV News