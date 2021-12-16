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В Ирпене сгорела маршрутка, скриншот видео
Под Киевом дотла сгорела маршрутка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164496-pod-kievom-dotla-sgorela-marshrutka-video.htmlРакурс
В городе Ирпене Киевской области сегодня, 16 декабря, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень — Киев.
Инцидент произошел около Водоканала. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».
Отмечается, что спасатели приехали достаточно быстро, однако спасти маршрутку не удалось.
По информации Telegram-канала dtp.kiev.ua, водитель маршрутки пытался тушить огонь водой из ведерка.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает издание ITV News со ссылкой на спасателей. Пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, начался при движении маршрутки — водитель заметил дым из-под капота и вовремя высадил пассажиров.
Напомним, в августе 2019 года в Киеве возле метро «Лесная» сгорела маршрутка сообщением Киев — Бровары.
Источник: «Киев Оперативный», dtp.kiev.ua, ITV News
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