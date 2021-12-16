В Ірпені згоріла маршрутка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164496-pid-kyievom-vschent-zgorila-marshrutka-video.html

Ракурс

У місті Ірпені Київської області сьогодні, 16 грудня, вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь — Київ.

Інцидент стався біля Водоканалу. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Зазначається, що рятувальники приїхали доволі швидко, проте врятувати маршрутку не вдалося.

За інформацією Telegram-каналу dtp.kiev.ua, водій маршрутки намагався гасити вогонь водою із відерця.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє видання ITV News з посиланням на рятувальників. Пожежа, причиною якої, за попередніми даними, стало коротке замикання електропроводки, почалася під час руху маршрутки — водій помітив дим із-під капота і вчасно висадив пасажирів.

Нагадаємо, у серпні 2019 року у Києві біля метро «Лісова» згоріла маршрутка сполученням Київ — Бровари.

Джерело: «Київ Оперативний», dtp.kiev.ua, ITV News