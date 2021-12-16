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Ракурс
В Ірпені згоріла маршрутка, скріншот відео

Під Києвом вщент згоріла маршрутка (ВІДЕО)

16 гру 2021, 11:37
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У місті Ірпені Київської області сьогодні, 16 грудня, вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь — Київ.

Інцидент стався біля Водоканалу. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Зазначається, що рятувальники приїхали доволі швидко, проте врятувати маршрутку не вдалося.

За інформацією Telegram-каналу dtp.kiev.ua, водій маршрутки намагався гасити вогонь водою із відерця.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє видання ITV News з посиланням на рятувальників. Пожежа, причиною якої, за попередніми даними, стало коротке замикання електропроводки, почалася під час руху маршрутки — водій помітив дим із-під капота і вчасно висадив пасажирів.


Нагадаємо, у серпні 2019 року у Києві біля метро «Лісова» згоріла маршрутка сполученням Київ — Бровари.

Джерело: «Київ Оперативний», dtp.kiev.ua, ITV News

Джерело: Ракурс


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