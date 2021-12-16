Сергій Шефір працює помічником Зеленського на громадських засадах. Фото: 1k.com.ua

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Сергій Шефір займає посаду першого помічника президента України без офіційного оформлення.

У трудових відносинах з Офісом президента України Шефір не перебуває, посадові обов’язки виконує на громадських засадах. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь ОП на запит агентства.

Зазначається, що відповідно до Положення про Офіс президента, затвердженого указом президента № 436 від 25 червня 2019 року, перший помічник президента координує роботу Кабінету президента та бере участь у здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності президента, взаємодії з державними органами, підприємствами та організаціями, розробленні та погодженні поточного та перспективного графіка президента, а також у візуванні документів, що подаються на розгляд президенту.

У відповіді з Банкової випливає, що Сергій Шефір не приймав присягу державного службовця. Також в ОП відповіли, що попри те, що Шефір виконує обов’язки першого помічника без офіційного оформлення трудових відносин, ця посада не є вакантною.

«Українські новини» пишуть, що посада першого помічника президента, згідно з указом самого Зеленського № 417, є посадою державної служби. Так, на неї не поширюються норми закону «Про державну службу», як і на інші вищі посади в ОПУ. Перший помічник президента — окрема посада, прямо передбачена в штатному розписі ОПУ Положенням про Офіс президента України.

Як відомо, Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. Шефір разом із Зеленським був співвласником компанії «95 квартал». При цьому сам він розповідав журналістам, що після призначення продовжив працювати зі студією.

Нагадаємо, журналісти встановили, що Володимир Зеленський та Сергій Шефір намагалися витягнути свої доларові депозити з «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка в обхід законної процедури черговості в 2014 році.

Джерело: «Українські новини»