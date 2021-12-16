Всеукраїнський російськомовний статус каналу “Дом” схвалив комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n164498-vseukrayinskyy-rosiyskomovnyy-status-kanalu-dom-shvalyv-komitet-rady.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав зміну статусу державного телеканалу «Дом», створеного для інформування мешканців окупованих територій, на всеукраїнський російськомовний канал.

Парламентський комітет 15 грудня рекомендував нардепам ухвалити у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» (№ 4487). Цей законопроект ініціював депутат Дмитро Лубінець із групи «За майбутнє".

У разі підтримку змін до законодавства Радою, «Дом» зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Таким чином, державний російськомовний телеканал де-факто вийде у загальнонаціональний масштаб.

У комітеті своє рішення пояснили тим, що внутрішньо переміщені особи мешкають на всій території України, тому призначені для них програми повинні поширюватися на всю державу.

Нагадаємо, цього тижня це вже друга суперечка у парламенті, пов’язана з телеканалами. Раніше стався скандал з перезапуском держтелеканалу «Рада», який запрацював 15 грудня й покликаний висвітлювати роботу Верховної Ради. Каналом керує людина, яка запускала телеканали Медведчука (росіянин, який отримав громадянство України Олексій Семенов). Семенов — менеджер інформаційних каналів, який взяв працювати в оновлену «Раду» екс-ведучих з каналів Медведчука та каналів, що належать олігархам («112», «24», «Інтер»). Також на «Раді» з’явився колишній співведучий «Права на владу» на «1+1» Сергій Іванов і Володимир Петров, політтехнолог і засновник каналу «Ісландія», який розробляє дискредитаційні кампанії. За президентства Зеленського Петров, за даними джерел «Детектора медіа», неформально співпрацював із Офісом президента.