Україна домовилася з Pfizer про купівлю COVID-ліків Paxlovid. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n164499-ukrayina-domovylasya-z-pfizer-pro-kupivlu-covid-likiv-paxlovid.html

Ракурс

Україна домовилася з фармацевтичною компанією Pfizer про купівлю ліків проти коронавірусу Paxlovid.

Міністерство охорони здоров’я України підписало договір про купівлю 300 тис. курсів цього препарату. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей через COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 16 грудня.

Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією «Пфайзер» про основні умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою, — заявив очільник МОЗ.

Ляшко додав, що у листопаді цього року таблетки Paxlovid під час випробувань продемонстрували високу ефективність проти госпіталізації та смерті — 89%.Під час випробувань не зафіксували жодного летального випадку.

Раніше МОЗ анонсувало, що планує закупити 300 тис. курсів препарату Lagevrio від Meck Sharp & Dohme. Ці ліки стали першими у світі, які дозволили використовувати для лікування хворих. Препарат дозволили застосовувати людям, які мають легку та помірну форму COVID-19 і принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого захворювання — ожиріння, старший вік, цукровий діабет або захворювання серця.

Нагадаємо, нові ліки для лікування коронавірусної інфекції, які здатні знизити смертність від COVID-19 на 79%, продемонстрували ефективність проти всіх відомих штамів коронавірусу, включаючи «Омікрон» та «Дельту».