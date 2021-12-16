Гогілашвілі і Буданов живуть у маєтку "бенефіціа податкових схем" - розслідування

https://racurs.ua/ua/n164500-gogilashvili-i-budanov-susiduut-u-maietku-beneficiara-podatkovyh-shem-video.html

Ракурс

Родина колишнього міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, звільненого через інцидент зі співробітниками правоохоронних органів, ймовірно, проживає у приватному будинку у селі Хотів під Києвом спільно з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

Сам будинок належить людині, яку у ЗМІ називали «бенефіціаром податкових схем».

Про це йдеться у двох розслідуваннях — журналістів «Слідство.Інфо» та «Бігус».

Медіа оприлюднили свої відео 16 грудня і стверджують, що таке сусідство загрожує національній безпеці України, оскільки Гогілашвілі може мати російське громадянство.

Гогілашвілі днями звільнили з МВС. Після скандальних відео ЗМІ почали писати про цікаві моменти його біографії. Наприклад, писали про те, що його охороняла «Альфа». Виявилося також, що Гогілашвілі не лише одружений із помічницею президента Володимира Зеленського — Марією Левченко, а й проживає в одному домі з родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони.

Ось як це було.

Довгий час журналісти фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає екс-заступник міністра та його дружина, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття. Авто супроводжував кросовер Nissan — також на номерах прикриття.

Крім кортежу і охорони, журналісти зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів СБУ.

Медіа зафіксували той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові. Особу пасажира Volvo журналісти встановили завдяки аналізу соцмереж.

Гогілашвілі, Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника України. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні 2021 року. Тож ЗМІ зробили висновок: охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

Раніше медіа повідомляли про можливу наявність у Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина РФ. В ГУР Міноборони наразі на запит «Слідства.Інфо» не відповіли.

До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у Росії, був помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. Згодом він переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Зеленський.

Раніше «Слідство.Інфо» викрило причетність цієї організації до викрадення та запроторення людей до реабілітаційних центрів без їхньої згоди.

Буданов розповів журналістам «Бігуса», що маєток під Києвом орендує дружина Олександра Гогілашвілі, а він проживає в ньому як друг Гогілашвілі тимчасово, доки в його квартирі йде ремонт.

В електронній декларації Гогілашвілі вказано, що родина орендує житло в особи, яка не є власницею нерухомості, а просто працює ріелтором. Справжній власник маєтку — Діана Стрелковська. Вона дружина В’ячеслава Стрелковського, якого ЗМІ раніше назвивали організатором низки великих конвертаційних центрів.

У жовтні журналісти «РБК-Україна» повідомили, що отримали дані про компанії, що «наконвертували» за декілька місяців до 10 млрд грн. Одним із бенефіціарів схеми журналісти називають саме Стрелковського.

В інтерв’ю «Економічній правді» екс-керівник Податкової служби Євген Олейніков пояснював успіхи Стрелковського зокрема і допомогою правоохоронних органів. Коли ДПС намагалася перевірити його компанії, з’ясовувалося, що документи «буквально вчора вилучили правоохоронні органи».

Буданов у коментарі Bihus.Info заявив, що знає Стрелковського і що йому відомо, що цю особу пов’язують із незаконним обігом готівки.

Джерела: «Слідство. Інфо», «Бігус»