Гогілашвілі вперше розповів про паспорт РФ і проживання з Будановим

https://racurs.ua/ua/n164600-gogilashvili-vpershe-rozpoviv-pro-pasport-rf-i-projyvannya-z-budanovym.html

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Олександр Гогілашвілі, звільнений через скандальні висловлювання заступник очільника МВС, прокоментував інформацію про наявність у нього російського громадянства та спільне проживання з главою Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим.

Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно, — так Гогілашвілі в інтервʼю «Бабелю» вперше прокоментував нещодавно оприлюднені розслідування журналістів.

Екс-заступник міністра внутрішніх справ також заявив, що перед призначенням проходив спецперевірку й не має громадянства країни-окупанта.

Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ані російського паспорта, ані російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція, — заявив він.

Гогілашвілі пояснив, що приїхав до України, бо його «запросили на роботу», маючи російський паспорт. Після цього, з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав у 2019 році.

Якщо мені дали допуск (до роботи — ред.) і все інше — напевно ж (спецперевірку — ред.). Допуск мені дали до роботи… Якщо працював — отже, якось це перевіряли. Це питання не до мене, — сказав Гогілашвілі.

Нагадаємо, чоловік помічниці Зеленського й екс-заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з силовиками на блокпосту в зоні операції Об'єднаних сил. Згодом з’явилося відео його «спілкування» з патрульними. Після цього Кабмін звільнив Гогілашвілі.

12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер. 16 грудня вийшло розслідування «Слідство.Інфо» та «Бігус» про те, що родина Гогілашвілі проживає у приватному будинку у селі Хотів під Києвом спільно з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Сам будинок належить людині, яку у ЗМІ називали «бенефіціаром податкових схем».

Джерело: Бабель