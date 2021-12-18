Снігопади і морози прийшли в Карпати

https://racurs.ua/ua/n164599-snigopady-i-morozy-pryyshly-v-karpaty-foto.html

Ракурс

Погода у Карпатах 18 грудня може порадувати дивовижними фото засніжених гірських схилів та полонин. Окрім цього, «Гісметео» прогнозує снігопад у Карпатах на Свято Миколая, 19 грудня.

Гірськолижний курорт «Буковель» повідомляє, що у суботу в районі села Поляниця температура повітря становить 6 °C морозу.

Водночас Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбук 17 грудня оприлюднив «морозне» фото гори Піп Іван. Рятувальники написали, що погода у високогір’ї Карпат була хмарною з туманом, а температура повітря опустилася до -10°С.

У зв’язку зі снігопадами 17−19 грудня у горах Львівської області, 18−19 грудня — Івано-Франківської області, 19 грудня — у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень). При підвищеній лавинній небезпеці (III ступінь, «помаранчевий» рівень) сніговий покрив на крутих схилах недостатньо закріплений, аленеущільнений. Схід лавин можливий за незначних додаткових навантажень на крутих схилах.

Нагадаємо, гірськолижний курорт розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту — гора Довга — 1372 м.