Снегопады и морозы пришли в Карпаты

https://racurs.ua/n164599-snegopady-i-morozy-prishli-v-karpaty-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах 18 декабря может порадовать удивительными фото заснеженных горных склонов и долин. Кроме того, «Гисметео» прогнозирует снегопад в Карпатах на праздник Николая, 19 декабря.

Горнолыжный курорт Буковель сообщает, что в субботу в районе села Поляница температура воздуха составляет 6 °C мороза.

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбуке 17 декабря обнародовал «морозное» фото горы Пип Иван. Спасатели написали, что погода в высокогорье Карпат была облачной с туманом, а температура воздуха опустилась до -10°С.

В связи со снегопадами 17−19 декабря в горах Львовской области, 18−19 декабря — Ивано-Франковской области, 19 декабря — в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень). При повышенной лавинной опасности (III степень, «оранжевый» уровень) снежный покров на крутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), но не уплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах.

Напомним, горнолыжный курорт расположен недалеко от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка курорта — гора Долгая — 1372 м.