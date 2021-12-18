Гогилашвили впервые рассказал о паспорте РФ и проживании с Будановым

https://racurs.ua/n164600-gogilashvili-vpervye-rasskazal-o-pasporte-rf-i-projivanii-s-budanovym.html

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Александр Гогилашвили, уволенный из-за скандальных высказываний заместитель главы МВД, прокомментировал информацию о наличии у него российского гражданства и совместном проживании с главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым.

Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так грустно, — так Гогилашвили в интервью «Бабелю» впервые прокомментировал недавно обнародованные расследования журналистов.

Экс-замминистра внутренних дел также заявил, что перед назначением проходил спецпроверку и не имеет гражданства страны-оккупанта.

Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нету. Это мой выбор. Моя гражданская позиция, — заявил он.

Гогилашвили объяснил, что приехал в Украину, потому что его «пригласили на работу», имея российский паспорт. После этого с 2015 года он обращался в посольство России по выходу из гражданства, а украинский паспорт получил в 2019 году.

Если мне дали допуск (к работе — ред.) и все остальное — наверняка же (о спецпроверке — ред.). Допуск мне дали к работе… Если работал, значит, как-то это проверяли. Этот вопрос не ко мне, — сказал Гогилашвили.



Напомним, муж помощницы Зеленского и экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал с силовиками на блокпосту в зоне операции Объединенных сил. Впоследствии появилось видео его «общения» с патрульными. После этого Кабмин уволил Гогилашвили.

12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер. 16 декабря вышло расследование «Слідство.Інфо» и «Бігус» о том, что семья Гогилашвили проживает в частном доме в селе Хотов под Киевом совместно с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Сам дом принадлежит человеку, которого в СМИ называли «бенефициаром налоговых схем».