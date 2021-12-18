В’їзд для невакцинованих ускладнила Австрія через “Омікрон”

https://racurs.ua/ua/n164602-v-yizd-dlya-nevakcynovanyh-uskladnyla-avstriya-cherez-omikron.html

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Додаткові обмеження на в’їзд до Австрії для невакцинованих туристів з метою уповільнення поширення штаму «Омікрон» запровадила влада Відня.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з 20 грудня від в’їжджаючих до країни громадян вимагатимуть документи, що підтверджують наявність триразового щеплення від коронавірусу, або довідку про перенесене за останній рік захворювання коронавірусною інфекцією. Тим, хто не зробив третє, бустерне щеплення, доведеться пред’явити негативний ПЛР-тест або негайно відправитися на карантин. Про це повідомляє DW.

Ці правила не розповсюджуються на вагітних і громадян, яким щеплення від коронавірусу протипоказано з медичних причин.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 грудня вісім областей все ще перебувають у червоній зоні епіднебезпеки, усі інші області — «жовті». «Червоними» залишаються:

Волинська область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Черкаська область,

Чернігівська область.

Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксований у Києві — 522 при показнику <75 на 100 тис. населення, найнижчий — у Херсонській області (130).

Джерело: DW