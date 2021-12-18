Звіт PornHub відкрив ментальну різницю між українцями і росіянами

https://racurs.ua/ua/n164603-zvit-pornhub-vidkryv-mentalnu-riznycu-mij-ukrayincyamy-i-rosiyanamy-infografika.html

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Pornhub, найбільший порносайт у світі, підбив підсумки року й оприлюднив звіт про те, що і в яких країнах дивилися у 2021 році. Україна потрапила до рейтингу топ-20 країн за переглядами відео для дорослих.

Згідно зі звітом Pornhub Insights, українці почали більше надавати перевагу контенту, який частіше обирають західні європейські сусіди, а не мешканці інших пострадянських країн.

Загалом перше місце у рейтингу за трафіком зайняли США. Україна посіла 14 сходинку, обігнавши на декілька пунктів Росію. До топ-20 також потрапили такі країни: Велика Британія, Японія, Франція, Італія, Мексика, Канада, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Іспанія, Австралія, Польща, Нідерланди, Аргентина, Колумбія, Росія, Швеція і Чилі.

Також сайт для дорослих проаналізував пошукові запити, які надходили від користувачів з різних країн світу. Цьогоріч для пошуку відео українці більше послуговувалися кирилицею — кількість таких запитів різко зросла. Окрім цього, користувачі з України, Німеччини, Польщі і Нідерландів найбільше шукали відео в категорії MILF. Для порівняння, аніме-відео «хентай» обирали користувачі з РФ, Білорусі та Балтійських країн.