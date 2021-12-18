Гранату з безпілотника скинули окупанти під Широкиним / Фото: Мілітарний портал

https://racurs.ua/ua/n164604-granatu-z-bezpilotnyka-skynuly-okupanty-pid-shyrokynym.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. У суботу російські окупанти в районі Широкиного задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули гранату ВОГ-17.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Криміногенна ситуація в районі проведення ООС оцінюється як стабільна, — зазначили у прес-центрі ООС.

Інцидент стався 18 грудня до 11.00. Окрім цього, впродовж попередньої доби захисникам України довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб змусити агресора припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними, — додали воїни.

Нагадаємо, 17 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню — у напрямку Травневого, поблизу Новотошківського та двічі — у бік Новолуганського. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.