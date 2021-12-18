Як зникає друге найбільше озеро Туреччини показало NASA

https://racurs.ua/ua/n164605-yak-znykaie-druge-naybilshe-ozero-turechchyny-pokazalo-nasa-foto.html

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Озеро Туз (Tuz Gölü), друга за величиною водойма Туреччини, майже повністю втратило воду. Супутникові фото аерокосмічного агентства США NASA підтверджують, що з 1988 по 2020 роки солоне озеро практично повністю зникла з поверхні землі.

Водойма розташована у центрі півострова Анатолія, її солоність становить 340‰. Озеро живиться двома струмками, а також ґрунтовими та поверхневими водами. У місцях впадання струмків утворилися солонуваті болота. Більшу частину року озеро вкрай мілке — його глибина не перевищує 0,4 м. Взимку частина солі розчиняється в прісній воді, яка потрапляє в озеро з атмосферними опадами та поверхневим стоком, а до серпня воно пересихає, оголюючи 30-сантиметровий шар солі, пише National Geographic.

Внаслідок інтенсивних посух, які нині частіше спостерігаються в Туреччині, розміри озера Туз сильно зменшилися. Фахівці Егейського університету за допомогою знімків супутника Landsat NASA з 1985 по 2016 роки класифікували типи поверхні озера: воду (синій колір), сіль (зелений) та болото (світло-коричневий).

Нагадаємо, середземноморський басейн є однією з найгарячіших точок зміни клімату. З доіндустріального періоду температура тут зростає швидше, аніж у всьому світі, — на 1,5°C порівняно із загальносвітовим показником в 1,1°C.

Джерело: National Geographic