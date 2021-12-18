Зараженный «Омикроном» украинец недавно перенес COVID – врач

https://racurs.ua/n164607-zarajennyy-omikronom-ukrainec-nedavno-perenes-covid-vrach.html

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, официально обнаружили в Украине 18 декабря. По словам главного инфекциониста, врача Ольги Голубовской, пациент, у которого подтвердили вариант Omicron (B.1.1.529-like), ранее уже болел коронавирусной инфекцией. Сейчас украинец находится на лечении в клинике «Оберег».

Этот пациент уже раньше болел коронавирусной инфекцией несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЭ и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких показателей. Снова он заболел, но течение заболевания у него не тяжелое, — цитирует Голубовскую УНН.

По ее словам, инфицированный в настоящее время находится под наблюдением, хотя его уже выписали из стационара. Эпидемиолог добавила, что речь идет не о первом случае «Омикрона» в Украине, а только о первом, который удалось обнаружить, однако паниковать не стоит.

Это, конечно, не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, врачи уже видят, как начинают болеть пациенты по второму кругу. Понятно, потому что это «Омикрон», если мы говорили, что «Дельта» — гораздо более заразный вариант, чем предыдущие, то этот еще более заразный, — указала Голубовская.

Инфекционист отметила, что пока «Омикрон» не демонстрирует тяжелое течение заболевания.

Напротив, пока все случаи довольно не тяжелые. Мы видим как пациенты, имеющие высокие титры антител, особенно поствакцинальные антитела, однако тоже болеют, но не тяжело. Мы очень надеемся, что так оно будет и дальше и не произойдет спонтанных мутаций вируса, — отметила Голубовская.



Она напомнила, что сейчас по всему миру наблюдаются взрывные вспышки заболеваемости штаммом «Омикрон», однако «протекает он не тяжело». По мнению медика, впоследствии ковид может перерасти в сезонное распираторное заболевание по примеру вируса гриппа.

Источник: УНН