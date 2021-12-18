Приголомшливий знімок сусідньої галактики зробили учені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164610-prygolomshlyvyy-znimok-susidnoyi-galaktyky-zrobyly-ucheni-foto.htmlРакурс
Австралійські учені зробили приголомшливий знімок однієї з найближчих до Чумацького шляху карликових галактик — Малої Магелланової хмари.
За словами дослідників, отримане фото надає найточнішу картину водню, що викидається з цієї галактики, повідомляє видання Phys.org.
Так, на зображенні можна побачити дірки в газі — це наслідки взаємодії водню з надновими.
Чіткість цього зображення безпрецедентна, — наголошують дослідники. — Ми вперше можемо побачити всі дрібномасштабні структури. Це важливий крок у розумінні ролі водню в еволюції галактик.
Для створення зображення використовувався розташований на заході Австралії радіотелескоп ASKAP, котрий складається з 36 однакових параболічних антен, кожна діаметром 12 м, які працюють як одне ціле.
Зображення було отримане в результаті аналізу зібраних радіотелескопом впродовж 100 годин даних, які опрацювало високотехнологічне програмне забезпечення.
Учені зазначають, що це зображення стало результатом пілотного проекту. Надалі вони планують здійснити інші кроки в дослідженні Малої Магелланової хмари.
Протягом наступного року ми збираємося зібрати більше спостережень. Згодом ми зможемо з'єднати їх і створити гігантську мозаїку, яка покаже, як ця галактика з'єднується зі своїми сусідами, — додають дослідники.
Нагадаємо, учені нещодавно показали надзвичайно детальні знімки чорної діри, розташованої в центрі нашої галактики.
Джерело: Phys.org