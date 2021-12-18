Учені зробили наддетальний знімок галактики Мала Магелланова хмара

https://racurs.ua/ua/n164610-prygolomshlyvyy-znimok-susidnoyi-galaktyky-zrobyly-ucheni-foto.html

Ракурс

Австралійські учені зробили приголомшливий знімок однієї з найближчих до Чумацького шляху карликових галактик — Малої Магелланової хмари.

За словами дослідників, отримане фото надає найточнішу картину водню, що викидається з цієї галактики, повідомляє видання Phys.org.

Так, на зображенні можна побачити дірки в газі — це наслідки взаємодії водню з надновими.

Чіткість цього зображення безпрецедентна, — наголошують дослідники. — Ми вперше можемо побачити всі дрібномасштабні структури. Це важливий крок у розумінні ролі водню в еволюції галактик.

Для створення зображення використовувався розташований на заході Австралії радіотелескоп ASKAP, котрий складається з 36 однакових параболічних антен, кожна діаметром 12 м, які працюють як одне ціле.

Зображення було отримане в результаті аналізу зібраних радіотелескопом впродовж 100 годин даних, які опрацювало високотехнологічне програмне забезпечення.

Учені зазначають, що це зображення стало результатом пілотного проекту. Надалі вони планують здійснити інші кроки в дослідженні Малої Магелланової хмари.

Протягом наступного року ми збираємося зібрати більше спостережень. Згодом ми зможемо з'єднати їх і створити гігантську мозаїку, яка покаже, як ця галактика з'єднується зі своїми сусідами, — додають дослідники.



Нагадаємо, учені нещодавно показали надзвичайно детальні знімки чорної діри, розташованої в центрі нашої галактики.

Джерело: Phys.org