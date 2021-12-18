Сніг у більшості регіонів — погода в Україні на 19 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164609-snig-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-19-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 19 грудня передбачає сніг та мокрий сніг (на заході та півночі країни — з дощем вдень, вночі на південному сході — без істотних опадів).
Вдень у північно-східних областях місцями можливі значні опади. Про це повідомляє Gismeteo.
На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.
Місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с (у Карпатах — 25−30 м/с).
У західних та північних областях вночі місцями можливі хуртовини. Вдень у північно-східних областях хуртовини спостерігатимуться повсюди.
Температура повітря вночі становитиме 0…-5°, вдень — -1°…+4° (у Карпатах вночі та вдень −3…−8°).
Погода в Києві буде похмурою, протягом доби очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до 0…+2. Вітер західний, 7−12 м/с.
Погода у Львові також буде похмурою, протягом доби очікується сніг з дощем. Вночі температура повітря становитиме −1…+1°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.
Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — +2…+4°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
Погода в Харкові буде похмурою, вдень очікується мокрий сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та 0…+2° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 19 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.
Джерело: Gismeteo