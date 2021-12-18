У більшості регіонів України 19 грудня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164609-snig-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-19-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 грудня передбачає сніг та мокрий сніг (на заході та півночі країни — з дощем вдень, вночі на південному сході — без істотних опадів).

Вдень у північно-східних областях місцями можливі значні опади. Про це повідомляє Gismeteo.

На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.

Місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с (у Карпатах — 25−30 м/с).

У західних та північних областях вночі місцями можливі хуртовини. Вдень у північно-східних областях хуртовини спостерігатимуться повсюди.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5°, вдень — -1°…+4° (у Карпатах вночі та вдень −3…−8°).

Погода в Києві буде похмурою, протягом доби очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до 0…+2. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде похмурою, протягом доби очікується сніг з дощем. Вночі температура повітря становитиме −1…+1°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — +2…+4°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде похмурою, вдень очікується мокрий сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та 0…+2° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo