Ракурсhttps://racurs.ua/
Спецоподаткування ІТ-сфери для запуску «Дія Сіті» схвалив Зеленський
Спецоподаткування ІТ-сфери для запуску «Дія Сіті» схвалив Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n164608-specopodatkuvannya-it-sfery-dlya-zapusku-diya-siti-shvalyv-zelenskyy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо спеціальних умов оподаткування резидентів «Дія Сіті», яким було внесено зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про закон № 1946-ІХ, необхідний для запуску в Україні спеціального правового режиму для ІТ-сфери «Дії.City».
Про це 18 грудня повідомив Офісі президента.
Підписаний закон передбачає:
можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПВК) за ставкою 9%;
податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 5%;
ЄСВ розміром 22% від мінімальної заробітної плати;
1,5% військового збору.
Також документ передбачає гарантію стабільності впродовж 25 років визначених умов оподаткування резидентів «Дія.City». Цей закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, а деякі його підпункти — з 1 січня 2024 року.
Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць, — переконані на Банковій.
В Офісі президента також підписаний закон щодо податків є другим із необхідних для запуску «Дія.City».
.