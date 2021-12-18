Спецналогообложение ИТ-сферы для запуска «Дія Сіті» одобрил Зеленский

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о специальных условиях налогообложения резидентов «Дія.City», которым были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет о законе № 1946-ІХ, необходимому для запуска в Украине специального правового режима для ИТ-сферы «Дія.City».

Об этом 18 декабря сообщил Офис президента.

Подписанный закон предусматривает:

возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (НДС) по ставке 9%;

налог на доход физических лиц (НДФЛ) по ставке 5%;

ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы;

1,5% военного сбора.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения для резидентов «Дія.City». Этот закон вступает в силу с 1 января 2022 года, а некоторые его подпункты — с 1 января 2024 года.

Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест, — убеждены на Банковой.

В Офисе президента также напомнили, что подписанный закон о налогах является вторым из необходимых для запуска «Дія.City».