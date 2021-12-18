В большинстве регионов Украины 19 декабря ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164609-sneg-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-19-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 19 декабря предполагает снег и мокрый снег (на западе и севере страны — с дождем днем, ночью на юго-востоке — без существенных осадков).

Днем в северо-восточных областях местами возможны сильные осадки. Об этом сообщает Gismeteo.

На дорогах большинства областей ожидается гололед.

Местами возможны порывы ветра 15−20 м/с (в Карпатах — 25−30 м/с).

В западных и северных областях ночью местами возможны метели. Днем в северо-восточных областях метели будут наблюдаться повсюду.

Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем — -1°…+4° (в Карпатах ночью и днем −3…−8°).

Погода в Киеве будет пасмурной, в течение суток ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем поднимутся до 0…+2. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, в течение суток ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха составит −1…+1°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут −1…−3°, днем — +2…+4°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, днем ожидается мокрый снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и 0…+2° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo