Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В большинстве регионов Украины 19 декабря ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

Снег в большинстве регионов — погода в Украине на 19 декабря (КАРТА)

18 дек 2021, 15:52
999

Погода в Украине 19 декабря предполагает снег и мокрый снег (на западе и севере страны — с дождем днем, ночью на юго-востоке — без существенных осадков).

Днем в северо-восточных областях местами возможны сильные осадки. Об этом сообщает Gismeteo.

На дорогах большинства областей ожидается гололед.

Местами возможны порывы ветра 15−20 м/с (в Карпатах — 25−30 м/с).

В западных и северных областях ночью местами возможны метели. Днем в северо-восточных областях метели будут наблюдаться повсюду.

Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем — -1°…+4° (в Карпатах ночью и днем −3…−8°).

Температура воздуха в Европе в 14.00 19 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, в течение суток ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем поднимутся до 0…+2. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 19 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет пасмурной, в течение суток ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха составит −1…+1°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 19 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут −1…−3°, днем — +2…+4°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 19 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет пасмурной, днем ожидается мокрый снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и 0…+2° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 19 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка, данные: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров