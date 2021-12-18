Ученые сделали сверхподробный снимок галактики Малое Магелланово облако, фото: CSIRO/N. Pingel

https://racurs.ua/n164610-potryasauschiy-snimok-sosedney-galaktiki-sdelali-uchenye-foto.html

Ракурс

Австралийские ученые сделали потрясающий снимок одной из ближайших к Млечному пути карликовых галактик — Малого Магелланового облака.

По словам исследователей, полученное фото дает самую точную картину выбрасываемого из этой галактики водорода, сообщает издание Phys.org.

Так, на изображении можно увидеть дыры в газе — это последствия взаимодействия водорода со сверхновыми.

Четкость этого изображения беспрецедентна, — подчеркивают исследователи. — Мы впервые можем увидеть все мелкомасштабные структуры. Это важный шаг в понимании роли водорода в эволюции галактик.

Для создания изображения использовался расположенный на западе Австралии радиотелескоп ASKAP, состоящий из 36 одинаковых параболических антенн, каждая диаметром 12 м, работающих как одно целое.

Изображение было получено в результате анализа собранных радиотелескопом в течение 100 часов данных, обработанных высокотехнологичным программным обеспечением.

Ученые отмечают, что это изображение явилось результатом пилотного проекта. В дальнейшем они планируют предпринять другие шаги в исследовании Малого Магелланового облака.

В течение следующего года мы собираемся собрать большее наблюдение. Позже мы сможем соединить их и создать гигантскую мозаику, которая покажет, как эта галактика соединяется со своими соседями, — добавляют исследователи.



Напомним, ученые недавно показали очень детальные снимки черной дыры, расположенной в центре нашей галактики.

Источник: Phys.org