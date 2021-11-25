Неожиданный факт о галактиках вокруг Млечного Пути установили ученые

Млечный Путь окружают 50 галактик-спутников, фото: ESA/Gaia/DPAC

https://racurs.ua/n163574-neojidannyy-fakt-o-galaktikah-vokrug-mlechnogo-puti-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Нашу галактику Млечный Путь окружают около пятидесяти карликовых галактик. Большинство этих галактик можно увидеть только с помощью телескопов и они были названы в честь созвездия, в котором расположены на небе (например, Дракон, Скульптор или Лев). Традиционно эти карликовые галактики считались спутниками на орбите Млечного Пути на протяжении многих миллиардов лет.

Однако новые данные космического телескопа Европейского космического агентства Gaia показали, что большинство карликовых галактик впервые проходят мимо Млечного Пути. Это заставляет астрономов пересмотреть историю Млечного Пути и то, как он образовался, а также природу и состав самих карликовых галактик, сообщает Phys.org.

К таким выводам ученые пришли, вычислив набор величин, известных как трехмерные скорости, для каждой галактики, а затем использовали их для вычисления орбитальной энергии галактики и углового (вращательного) импульса.

Исследователи обнаружили, что эти галактики двигаются гораздо быстрее, чем гигантские звезды и звездные скопления, которые, как известно, вращаются вокруг Млечного Пути. Настолько быстро, что они не могут быть на орбите вокруг Млечного Пути, где взаимодействие с нашей галактикой и ее содержанием привело бы к потере их орбитальной энергии и углового момента.

Когда карликовая галактика вращается по орбите, гравитационное тяготение Млечного Пути попытается разорвать ее. В физике это явление известно как приливная сила.

Млечный Путь — это большая галактика, поэтому его приливная сила просто гигантская и может очень легко уничтожить карликовую галактику, возможно, после одного-двух проходов, — отмечают ученые.

Другими словами, стать спутником Млечного Пути — это «смертный приговор» для карликовых галактик.

Наша галактика в прошлом уничтожила ряд карликовых галактик. Например, 8−10 млрд лет назад карликовую галактику под названием Гея-Энцелад поглотил Млечный Путь. Ее звезды можно идентифицировать в данных Gaia через эксцентричные орбиты и диапазон имеющихся у них энергий.

Совсем недавно, 4−5 млрд лет назад, карликовая галактика Стрельца была захвачена Млечным Путем и находится в процессе разрыва и ассимиляции. Энергия звезд этой галактики выше, чем у Геи-Энцелада, что указывает на меньшее время, в течение которого они подвергались влиянию Млечного Пути.

Новое исследование показывает, что у большинства карликовых галактик вокруг Млечного Пути эта энергия еще выше.

Это убедительно свидетельствует о том, что они прибыли к нам за последние несколько миллиардов лет, — подчеркивается в статье.

Источник: Phys.org