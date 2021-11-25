Несподіваний факт про галактики довкола Чумацького Шляху встановили учені

Чумацький Шлях оточують 50 галактик-супутників, фото: ESA/Gaia/DPAC

https://racurs.ua/ua/n163574-nespodivanyy-fakt-pro-galaktyky-dovkola-chumackogo-shlyahu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Нашу галактику Чумацький Шлях оточують близько п’ятдесяти карликових галактик. Більшість із цих галактик можна побачити лише за допомогою телескопів і вони були названі на честь сузір’я, в якому розташовані на небі (наприклад, Дракон, Скульптор або Лев). Традиційно ці карликові галактики вважалися супутниками на орбіті Чумацького Шляху протягом багатьох мільярдів років.

Однак, нові дані космічного телескопу Європейського космічного агентства Gaia показали, що більшість карликових галактик вперше проходять повз Чумацький Шлях. Це змушує астрономів переглянути історію Чумацького Шляху та те, як він утворився, а також природу та склад самих карликових галактик, повідомляє Phys.org.

Таких висновків учені дійшли, обчисливши набір величин, відомих як тривимірні швидкості, для кожної галактики, а потім використали їх для обчислення орбітальної енергії галактики та кутового (обертального) імпульсу.

Дослідники виявили, що ці галактики рухаються набагато швидше, ніж гігантські зірки та зоряні скупчення, які, як відомо, обертаються навколо Чумацького Шляху. Настільки швидко, що вони не можуть бути на орбіті навколо Чумацького Шляху, де взаємодія з нашою галактикою та її вмістом призвела б до втрати їхньої орбітальної енергії та кутового моменту.

Коли карликова галактика обертається по орбіті, гравітаційне тяжіння Чумацького Шляху спробує розірвати її. У фізиці це явище відоме як припливна сила.

Чумацький Шлях — це велика галактика, тому його припливна сила просто гігантська і може дуже легко знищити карликову галактику, можливо, після одного-двох проходів", — наголошують учені.

Іншими словами, стати супутником Чумацького Шляху — це «смертний вирок» для карликових галактик.

Наша галактика в минулому знищила низку карликових галактик. Наприклад, 8−10 млрд років тому карликову галактику під назвою Гея-Енцелад поглинув Чумацький Шлях. Її зірки можна ідентифікувати в даних Gaia через ексцентричні орбіти та діапазон енергій, які вони мають.

Зовсім недавно, 4−5 млрд років тому, карликова галактика Стрільця була захоплена Чумацьким Шляхом і наразі перебуває в процесі розриву та асиміляції. Енергія зірок цієї галактики вища, ніж у Геї-Енцелада, що вказує на менший час, протягом якого вони піддавалися впливу Чумацького Шляху.

Нове дослідження показує, що в більшості карликових галактик навколо Чумацького Шляху ця енергія ще вища.

Це переконливо свідчить про те, що вони прибули до нас лише за останні кілька мільярдів років, — наголошується у статті.

Джерело: Phys.org