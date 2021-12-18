В мире распространяется новый штамм коронавируса

https://racurs.ua/n164611-shtamm-omikron-kogda-poyavitsya-adaptirovannaya-vakcina-rasskazali-v-moderna.html

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Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19, адаптированная под штамм «омикрон», появится менее чем за три месяца.

Об этом заявил руководитель европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает издание La Repubblica.

Производство адаптированной под штамм «омикрон» вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от ученых, прежде чем решить, следует ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины, — заявил он.

Стейнер подчеркнул, что сроки одобрения для использования адаптированной вакцины будут также зависеть от национальных регуляторов.

Мы не знаем, какую информацию потребуют у нас регулирующие органы. Достаточно ли будет того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Придется ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?, — отметил он.

Стейнер добавил, что единственным быстрым решением противодействия «омикрону» является третья доза вакцины.

Мы знаем, что третья доза повышает уровень антител, а также защищает от «омикрона», — подчеркнул он.



Напомним, в Украине уже обнаружили первого человека, инфицированного штаммом «омикрон».

Источник: La Repubblica