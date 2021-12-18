День святого Миколая відзначають 19 грудня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n164618-19-grudnya-vidznachaut-den-svyatogo-mykolaya.html

Ракурс

19 грудня православна церква відзначає День святого Миколая. Вважається, що за життя він був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів — успадкувавши майно після смерті батьків вирішив віддати його нужденним і бідним.

За легендою, молодий Миколай ходив по місту і таємно залишав людям гроші, теплі речі, ліки тощо, але робив це вночі, щоб ніхто не бачив, оскільки допомагав людям не для власної слави.

Сьогодні День святого Миколая — популярне зимове свято для дітей та дорослих. За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками.

Ймовірно, ця традиція бере початок у середньовічній Німеччині, де напередодні свята батьки дарували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в чудеса святого.

Згодом дітям також почали таємно дарувати ласощі, шкільне приладдя та іграшки. Неслухняним дітям клали в’язку різок.

З Німеччини цей звичай розповсюдився на сусідні країни, зокрема Польщу, звідки, як вважається, перейшов до України.

Також 19 грудня щороку відзначають Міжнародний день допомоги бідним. ООН інтерпретує бідність як «стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя».

У багатьох країнах світу існують благодійні організації, які активно розвивають програми, спрямовані на боротьбу з бідністю, і дають можливість людям поступово здобувати необхідні ресурси та повертатися до задовільного способу життя.

Народні прикмети: