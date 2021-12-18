Володимир Зеленський підписав закон про спрощення набуття громадянства певними категоріями іноземців, фото: НБУ

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 14 грудня закон № 1941-ІХ, який передбачає спрощення набуття громадянства окремими категоріями осіб.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах ЗСУ, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання, — зазначається в повідомленні.

Зеленський також підписав ухвалений Радою 30 листопада закон № 1916-ІХ, котрий вносить зміни до законодавства, спрямовані на спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях (в Криму та ОРДЛО).

Документ урегульовує механізм внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський підписав резонансний «ресурсний» закон № 1914-ІХ (законопроект № 5600).