Владимир Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства определенными категориями иностранцев, фото: НБУ

https://racurs.ua/n164617-uproschennoe-grajdanstvo-inostrancam-zaschitnikam-ukrainy-zelenskiy-podpisal-zakon.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 14 декабря закон № 1941-IX, предусматривающий упрощение обретения гражданства отдельными категориями лиц.

Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Упрощенная процедура обретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения, — отмечается в сообщении.

Зеленский также подписал принятый Радой 30 ноября закон № 1916-IX, вносящий изменения в законодательство, направленные на упрощенную выдачу документов людям, зарегистрированным на временно оккупированных территориях (в Крыму и ОРДЛО).

Документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов, — отмечают в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский подписал резонансный «ресурсный» закон № 1914-IX (законопроект № 5600).