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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Коррупция.Инфо»

Зеленский подписал резонансный «ресурсный» закон

18 дек 2021, 18:55
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 30 ноября закон № 1914-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект № 5600).

Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что этот закон призван укрепить ресурсную базу бюджетов и предотвращать бюджетные потери из-за уклонения от налогообложения.


Им, в частности, предусмотрены:

  • индексация ставок некоторых налогов;
  • изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива;
  • изменения по рентной плате за пользование недрами для добычи руд железа;
  • повышение отдельных ставок экологического налога;
  • введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения;
  • установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Напомним, по оценкам экспертов, в результате вступления в силу этого закона более 6 тыс. директоров в Украине станут невыездными.

Источник: Ракурс


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