Зеленский подписал резонансный «ресурсный» закон

Владимир Зеленский, фото: «Коррупция.Инфо»

https://racurs.ua/n164614-zelenskiy-podpisal-rezonansnyy-resursnyy-zakon.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 30 ноября закон № 1914-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект № 5600).

Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что этот закон призван укрепить ресурсную базу бюджетов и предотвращать бюджетные потери из-за уклонения от налогообложения.

Им, в частности, предусмотрены:

индексация ставок некоторых налогов;

изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива;

изменения по рентной плате за пользование недрами для добычи руд железа;

повышение отдельных ставок экологического налога;

введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения;

установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Напомним, по оценкам экспертов, в результате вступления в силу этого закона более 6 тыс. директоров в Украине станут невыездными.