Инвестор Tesla подал в суд из-за твитов Илона Маска

Илон Маск, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n164613-investor-tesla-podal-v-sud-iz-za-tvitov-ilona-maska.html

Ракурс

На компанию Tesla, известного производителя электромобилей, подал в суд один из инвесторов.

Причиной иска стали публикации генерального директора компании, миллиардера Илона Маска в социальных сетях, снизивших цены на акции компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инвестор, Дэвид Вагнер, просит предоставить доступ к внутренним документам, чтобы выяснить, нарушали ли Tesla и Маск соглашение с регулирующим органом США по ценным бумагам, и выполнили ли члены совета директоров свои фидуциарные обязанности (обязанности по обеспечению успешности компании и не использовании занимаемого положения для получения личной выгоды).

В 2018 году Маск урегулировал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам по поводу его твита о закрытии компании, согласившись, чтобы юристы компании предварительно одобряли твиты с существенной информацией о ней.

Акции Tesla недавно потеряли четверть своей стоимости после того, как Маск запустил голосование в Твиттере по поводу того, нужно ли ему продавать 10% его доли в ней. С этого времени Маск продал акций на сумму почти 14 млрд дол. США.

Таким образом, поданный инвестором иск просит предоставить информацию, которая позволит определить, были ли твиты Маска о продаже акций заранее проверены или одобрены.

Это не первый подобный иск. В марте другой акционер подал в суд на Маска и его совет директоров, обвинив миллиардера в нарушении соглашения 2018 года.

Напомним, журнал Time недавно объявил Маска человеком 2021 года.

Источник: Reuters