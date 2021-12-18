Інвестор Tesla подав до суду через твіти Ілона Маска

Ілон Маск, фото: «Діалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n164613-investor-tesla-podav-do-sudu-cherez-tvity-ilona-maska.html

Ракурс

На компанію Tesla, відомого виробника електромобілів, подав до суду один із інвесторів.

Причиною позову стали публікації генерального директора компанії, мільярдера Ілона Маска у соціальних мережах, які знизили ціни на акції компанії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестор, Девід Вагнер, просить надати доступ до внутрішніх документів, щоб з’ясувати, чи порушували Tesla та Маск угоду з регулюючим органом США з цінних паперів, та чи виконали члени ради директорів свої фідуціарні обов’язки (обов'язки щодо забезпечення успішності компанії та не використання займаного становища для отримання особистої вигоди).

У 2018 році Маск врегулював позов Комісії з цінних паперів та бірж щодо його твіту про закриття компанії, погодившись, щоб юристи компанії попередньо схвалювали твіти із суттєвою інформацією про неї.

Акції Tesla нещодавно втратили чверть своєї вартості після того, як Маск запустив голосування у Твіттері щодо того, чи потрібно йому продавати 10% його частки у ній. З того часу Маск продав акцій на суму майже 14 млрд дол. США.

Таким чином, поданий інвестором позов просить надати інформацію, яка дозволить визначити, чи були твіти Маска про продаж акцій заздалегідь перевірені чи попередньо схвалені.

Це не перший такий позов. У березні інший акціонер подав до суду на Маска та його раду директорів, звинувативши мільярдера у порушенні угоди 2018 року.

Нагадаємо, журнал Time нещодавно оголосив Маска людиною 2021 року.

Джерело: Reuters