Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Петро Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм, фото: Петро Порошенко

Порошенко обговорив з константинопольським патріархом майбутнє ПЦУ (ФОТО)

18 гру 2021, 17:43
999

Петро Порошенко, п’ятий президент України, зустрівся із константинопольським патріархом Варфоломієм.

Зустріч тривала майже дві години. Про це політик сьогодні, 18 грудня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ми скоординували наші дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної церкви України сестрами — православними церквами у світі, — зазначив Порошенко.

За його словами, для Варфоломія питання визнання Православної церкви України (ПЦУ) є одним із пріоритетних. ПЦУ була утворена три роки тому — 15 грудня 2018 року — і з того часу, попри протидію Росії, визнана низкою православних церков.

Крім того, зазначає Порошенко, обговорювалися й інші питання, зокрема, результати нещодавнього візиту Варфоломія до США, де патріарх зустрівся з президентом США Джо Байденом. Порошенко зазначає, що Байден та Варфоломій тоді дуже багато говорили про Україну.

Я передав вітання Його Всесвятості від вірних з прийдешніми святами та з Різдвом. І «отримав благословення, подяку, підтримку і молитву за весь український народ. Нам це дуже і дуже важливо сьогодні, — додав Порошенко.

Він зазначив, що домовленість про проведення сьогоднішньої зустрічі була досягнута під час телефонної розмови з Варфоломієм, яка відбулася 15 грудня.


Петро Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм, фото: Петро Порошенко

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Порошенко проігнорував слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку про виклик на допит. Згодом політик вилетів з України. У політсилі Порошенка «Європейська солідарність» заявили, що п’ятий президент відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, в межах якого проведе низку зустрічей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів