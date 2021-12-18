Петро Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм, фото: Петро Порошенко

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, зустрівся із константинопольським патріархом Варфоломієм.

Зустріч тривала майже дві години. Про це політик сьогодні, 18 грудня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ми скоординували наші дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної церкви України сестрами — православними церквами у світі, — зазначив Порошенко.

За його словами, для Варфоломія питання визнання Православної церкви України (ПЦУ) є одним із пріоритетних. ПЦУ була утворена три роки тому — 15 грудня 2018 року — і з того часу, попри протидію Росії, визнана низкою православних церков.

Крім того, зазначає Порошенко, обговорювалися й інші питання, зокрема, результати нещодавнього візиту Варфоломія до США, де патріарх зустрівся з президентом США Джо Байденом. Порошенко зазначає, що Байден та Варфоломій тоді дуже багато говорили про Україну.

Я передав вітання Його Всесвятості від вірних з прийдешніми святами та з Різдвом. І «отримав благословення, подяку, підтримку і молитву за весь український народ. Нам це дуже і дуже важливо сьогодні, — додав Порошенко.

Він зазначив, що домовленість про проведення сьогоднішньої зустрічі була досягнута під час телефонної розмови з Варфоломієм, яка відбулася 15 грудня.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Порошенко проігнорував слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку про виклик на допит. Згодом політик вилетів з України. У політсилі Порошенка «Європейська солідарність» заявили, що п’ятий президент відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, в межах якого проведе низку зустрічей.