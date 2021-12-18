Петр Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем, фото: Петр Порошенко

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Встреча длилась около двух часов. Об этом политик сегодня, 18 декабря, сообщил на своей странице в социальной сети Фэйсбук.

Мы скоординировали наши действия, в том числе процедуру и процесс признания Православной церкви Украины сестрами — православными церквями в мире, — отметил Порошенко.

По его словам, для Варфоломея вопрос признания Православной церкви Украины (ПЦУ) является одним из приоритетных. ПЦУ была образована три года назад — 15 декабря 2018 года — и с тех пор, несмотря на противодействие России, признана рядом православных церквей.

Кроме того, отмечает Порошенко, обсуждались и другие вопросы, в частности результаты недавнего визита Варфоломея в США, где патриарх встретился с президентом США Джо Байденом. Порошенко отмечает, что Байден и Варфоломей тогда очень много говорили об Украине.

Я передал приветствие Его Всесвятости от верных с грядущими праздниками и с Рождеством. И «получил благословение, благодарность, поддержку и молитву за весь украинский народ. Нам это очень и очень важно сегодня, — добавил Порошенко.

Он отметил, что договоренность о проведении сегодняшней встречи была достигнута в ходе телефонного разговора с Варфоломеем, который состоялся 15 декабря.

Напомним, вчера, 17 декабря, Порошенко проигнорировал следователей ДБР, пытавшихся вручить ему повестку о вызове на допрос. Впоследствии политик вылетел из Украины. В политсиле Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что пятый президент отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу, в рамках которого проведет ряд встреч.