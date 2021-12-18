Зеленський підписав резонансний «ресурсний» закон

Володимир Зеленський, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n164614-zelenskyy-pidpysav-rezonansnyy-resursnyy-zakon.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 30 листопада закон № 1914-ІХ про внесення змін до Податкового кодексу задля забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (законопроект № 5600).

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що цей закон покликаний зміцнити ресурсну базу бюджетів та запобігати бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.

Ним, зокрема, передбачені:

індексація ставок деяких податків;

зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива;

зміни щодо рентної плати за користування надрами для видобування руд заліза;

підвищення окремих ставок екологічного податку;

запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування;

встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Нагадаємо, за оцінками експертів, в результаті набуття чинності цим законом понад 6 тис. директорів в Україні стануть невиїзними.