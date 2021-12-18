В Киеве зажгли главную елку Украины, фото: Виталий Кличко

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Ракурс

В Киеве на Софийской площади сегодня, 18 декабря, в канун Дня святого Николая, зажгли главную елку страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Кличко отметил, что елка — искусственная, высотой 31 м. Елку подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.

Основа елки — в виде Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и «космический» вид зеленой красавице придают подвесные гирлянды в виде звездного неба, — отметил Кличко.

Вокруг елки расположены развлекательные локации:

каток;

фотозоны;

детские забавы;

мастерская и музей новогодних украшений;

фуд-корты;

теплые зоны отдыха.

По словам Кличко, праздничная атмосфера на Софийской площади будет царить до 16 января.

Мэр напомнил, что столичная елка в последние несколько лет попадала в рейтинг самых красивых в Европе.