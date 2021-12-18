Главную елку страны зажгли в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n164616-glavnuu-elku-strany-zajgli-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
В Киеве на Софийской площади сегодня, 18 декабря, в канун Дня святого Николая, зажгли главную елку страны.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Кличко отметил, что елка — искусственная, высотой 31 м. Елку подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.
Основа елки — в виде Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и «космический» вид зеленой красавице придают подвесные гирлянды в виде звездного неба, — отметил Кличко.
Вокруг елки расположены развлекательные локации:
- каток;
- фотозоны;
- детские забавы;
- мастерская и музей новогодних украшений;
- фуд-корты;
- теплые зоны отдыха.
По словам Кличко, праздничная атмосфера на Софийской площади будет царить до 16 января.
Мэр напомнил, что столичная елка в последние несколько лет попадала в рейтинг самых красивых в Европе.
Попадет и в этот раз, я уверен! — резюмировал он.