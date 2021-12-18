Митрополит Эпифаний, фото: «Збруч»

https://racurs.ua/n164615-kogda-ukraincy-pereydut-na-prazdnovanie-rojdestva-25-dekabrya-rasskazal-epifaniy.html

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К празднованию Рождества 25 декабря украинцы могут перейти в течение 10 лет.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний выразил такие надежды в интервью «Радіо Свобода».

Будем прогнозировать, что 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предусмотреть, — сказал он.

Эпифиний добавил, что сам он лично переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю (то есть с 7 января на 25 декабря), однако, по его мнению, этот процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что у украинцев уже и так есть «достаточно разделений»

Нас пытаются делить и по языку, и по религии, и по другим каким-то факторам, но мы призваны проводить в первую очередь просветительскую работу, — подчеркнул он. — Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям.

Митрополит добавил, что традиция празднования Рождества 7 января настолько укоренилась, что, по его мнению, в случае перехода на празднование по новоюлианскому календарю в большинстве случаев 25 декабря храмы будут пустыми, а 7 января — наполнены верующими.

Надо, чтобы народ все же созрел до этого, — считает он.



Эпифаний отметил, что в этом году, в отличие от предыдущих, не наблюдается активное обсуждение вопроса даты празднование Рождества.