Митрополит Епіфаній, фото: «Збруч»

https://racurs.ua/ua/n164615-koly-ukrayinci-pereydut-na-svyatkuvannya-rizdva-25-grudnya-rozpoviv-epifaniy.html

Ракурс

До святкування Різдва 25 грудня українці можуть перейти впродовж наступних 10 років.

Очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній висловив такі сподівання в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити, — зазначив він.

Епіфіній додав, що сам він особисто перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем (тобто з 7 січня на 25 грудня), проте, на його думку, цей процес має відбутися поступово. Він зазначив, що в українців вже й так є «достатньо розділень»

Нас намагаються ділити і за мовою, і за релігією, і за іншими якимись чинниками, але ми покликані проводити найперше просвітницьку роботу, — наголосив він. — Хоча ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями.

Митрополит додав, що традиція святкування Різдва 7 січня настільки вкорінилася, що, на його думку, в разі переходу на святкування за новоюліанським календарем у більшості випадків 25 грудня храми будуть порожніми, а 7 січня — наповнені вірянами.

Треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, — вважає він.



Епіфаній зазначив, що в цьому році, на відміну від попередніх, не спостерігається активне обговорення питання дати святкування Різдва.