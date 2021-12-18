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Ракурс
У Києві запалили головну ялинку України, фото: Віталій Кличко

Головну ялинку країни запалили в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

18 гру 2021, 19:51
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У Києві на Софійській площі сьогодні, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, запалили головну ялинку країни.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Кличко зазначив, що цьогорічна ялинка — штучна, заввишки 31 м. Ялинку підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.

Основа ялинки — у вигляді Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та «космічного» вигляду зеленій красуні надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба, — зазначив Кличко.

Довкола ялинки розташовані розважальні локації:

  • ковзанка;
  • фотозони;
  • дитячі забави;
  • майстерня та музей новорічних прикрас;
  • фуд-корти;
  • теплі зони для відпочинку.

За словами Кличка, святкова атмосфера на Софійській площі пануватиме до 16 січня.

Мер нагадав, що столична ялинка в останні кілька років потрапляла до рейтингу найкрасивіших в Європі.

Потрапить і цього разу, я впевнений! — резюмував він.


У Києві запалили головну ялинку України, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


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