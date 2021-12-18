Головну ялинку країни запалили в Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164616-golovnu-yalynku-krayiny-zapalyly-v-kyievi-foto-video.htmlРакурс
У Києві на Софійській площі сьогодні, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, запалили головну ялинку країни.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Кличко зазначив, що цьогорічна ялинка — штучна, заввишки 31 м. Ялинку підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.
Основа ялинки — у вигляді Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та «космічного» вигляду зеленій красуні надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба, — зазначив Кличко.
Довкола ялинки розташовані розважальні локації:
- ковзанка;
- фотозони;
- дитячі забави;
- майстерня та музей новорічних прикрас;
- фуд-корти;
- теплі зони для відпочинку.
За словами Кличка, святкова атмосфера на Софійській площі пануватиме до 16 січня.
Мер нагадав, що столична ялинка в останні кілька років потрапляла до рейтингу найкрасивіших в Європі.
Потрапить і цього разу, я впевнений! — резюмував він.