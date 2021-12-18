День святого Николая отмечают 19 декабря, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n164618-19-dekabrya-otmechaut-den-svyatogo-nikolaya.html

Ракурс

19 декабря православная церковь отмечает День святого Николая. Считается, что при жизни он был богатым человеком и заботился о бедных людях тех времен — унаследовав имущество после смерти родителей, решил отдать его нуждающимся и бедным.

По легенде, молодой Николай ходил по городу и тайно оставлял людям деньги, теплые вещи, лекарства и т. д., но делал это ночью, чтобы никто не видел, поскольку помогал людям не для собственной славы.

Сегодня День святого Николая — популярный зимний праздник для детей и взрослых. По традиции, этой ночью дети получают подарки под подушками.

Вероятно, эта традиция берет начало в средневековой Германии, где накануне праздника родители дарили детям новую зимнюю одежду. Со временем это стали делать тайно, ночью, чтобы дети верили в чудеса святого.

Впоследствии детям также начали тайно дарить лакомства, школьные принадлежности и игрушки. Непослушным детям клали связку резок.

Из Германии этот обычай распространился на соседние страны, в частности Польшу, откуда, как считается, перешел в Украину.

Также 19 декабря каждый год отмечают Международный день помощи бедным. ООН интерпретирует бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

Во многих странах мира существуют благотворительные организации, которые активно развивают программы, направленные на борьбу с бедностью, и дают возможность людям постепенно накапливать необходимые ресурсы и возвращаться к удовлетворительному образу жизни.

Народные приметы: