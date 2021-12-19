Россия угрожает НАТО войной и перекинула бомбардировщики в Беларусь. Фото: patrioty.org.ua

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Россия перешла к прямым угрозам НАТО, заявив, что имеет достаточно военной техники, если Альянс не рассмотрит договор о нерасширении.

У Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе либо иметь дело с военно-технической альтернативой, — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Страна-агрессор хочет гарантий от НАТО об отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

В МИД РФ добавили, что Путин много раз говорил и предупреждал об этом, «но его не слышали». Ведомство угрожает НАТО и призывает «серьезно отнестись к тому, что Россия положила на стол».

В ведомстве заявили, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Альянс не выполнит требования Путина.

По словам Грушко, в отношениях РФ и НАТО наступил момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы «отойти от опасной черты». Он добавил, что Россия будет добиваться своего.

Напомним, Российская Федерация требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса. Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращение в состояние, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.

Тем временем Кремль направил в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для «совместного патрулирования» регионов вдоль западной границы Республики.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.