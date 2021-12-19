Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n164622-koronavirus-v-ukrayini-176-smertey-ponad-2-tys-gospitalizovanyh.html

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Коронавірус в Україну за минулу добу, 18 грудня, підхопили 3 тис. 602 українці, серед них 390 дітей та 49 медпрацівників.

До лікарень потрапили 2 тис. 129 осіб, померли від ускладнень 176 українців, подолати хворобу зуміли 6 тис. 866 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 62 тис. 686 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 тис. 806 українців, повністю імунізовані — 42 тис. 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.

Нагадаємо, в Україні офіційно виявили новий штам коронавірусу «Омікрон». Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 18 грудня повідомив про перший випадок інфікування варіантом Omicron (B.1.1.529-like).