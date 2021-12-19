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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — 176 смертей, понад 2 тис. госпіталізованих

19 гру 2021, 08:55
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Коронавірус в Україну за минулу добу, 18 грудня, підхопили 3 тис. 602 українці, серед них 390 дітей та 49 медпрацівників.

До лікарень потрапили 2 тис. 129 осіб, померли від ускладнень 176 українців, подолати хворобу зуміли 6 тис. 866 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Також за минулу добу 62 тис. 686 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 тис. 806 українців, повністю імунізовані — 42 тис. 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.


Нагадаємо, в Україні офіційно виявили новий штам коронавірусу «Омікрон». Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 18 грудня повідомив про перший випадок інфікування варіантом Omicron (B.1.1.529-like).

Джерело: Ракурс


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