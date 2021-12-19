Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — 176 смертей, более 2 тыс. госпитализированных

19 дек 2021, 08:55
999

Коронавирус в Украину за минувшие сутки, 18 декабря, подхватили 3 тыс. 602 украинца, в том числе 390 детей и 49 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 129 человек, умерли от осложнений 176 украинцев, преодолеть болезнь сумели 6 тыс. 866 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Статистика коронавируса в Украине. Данные: СНБО

Статистика коронавируса в Украине. Данные: СНБО

Также за минувшие сутки 62 тыс. 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 тыс. 806 украинцев, полностью иммунизированы — 42 тыс. 862 человека, дополнительную дозу получили 18 украинцев.


Напомним, в Украине официально обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 декабря сообщил о первом случае инфицирования вариантом Omicron (B.1.1.529-like).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров