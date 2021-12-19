Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n164622-koronavirus-v-ukraine-176-smertey-bolee-2-tys-gospitalizirovannyh.html

Ракурс

Коронавирус в Украину за минувшие сутки, 18 декабря, подхватили 3 тыс. 602 украинца, в том числе 390 детей и 49 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 129 человек, умерли от осложнений 176 украинцев, преодолеть болезнь сумели 6 тыс. 866 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 62 тыс. 686 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 тыс. 806 украинцев, полностью иммунизированы — 42 тыс. 862 человека, дополнительную дозу получили 18 украинцев.

Напомним, в Украине официально обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 декабря сообщил о первом случае инфицирования вариантом Omicron (B.1.1.529-like).