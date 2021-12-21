Украина хочет получить конкретную дату вступления в НАТО в 2022 году – Зеленский

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Владимир Зеленский, президент Украины, хочет получить в 2022 году четкий ответ от НАТО по поводу членства Украины в Альянсе.

Об этом он заявил на конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

По словам президента, Украина стремится как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть оккупированный Крым.

Мы хотим получить членство в Европейском Союзе в ближайшие годы. Также ожидаем в 2022 году очень четкую временную перспективу от НАТО, — отметил Зеленский.

Как известно, 9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закрепили в Конституции Украины в 2019 году.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями в НАТО. 6 апреля 2021 года Владимир Зеленский во время разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь к завершению войны на Донбассе.

Напомним, ранее на саммите «Люблинского треугольника» Зеленский заявил, что мировые санкции против России должны вводиться не в случае новой агрессии, а превентивно.