Зеленский раскритиковал Европу за антироссийские санкции постфактум

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что мировые санкции против России должны вводиться не в случае новой агрессии, а превентивно.

Что такое санкции «потом»? И для кого? Кто останется? И зачем это нужно? — риторически спросил президент на пресс-конференции с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанаусом Науседой.

Встреча президентов 20 декабря состоялась в Украинских Карпатах, а именно в резиденции «Синегора» вблизи села Гута.

Мы обсуждали реакцию некоторых европейских лидеров и Альянса на то, что, не дай Бог, Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину: «Мы потом введем санкции», — говорилось в ответе Зеленского журналисту.

Президент Украины считает, что реакция Европы на размещение российского ядерного оружия в Беларуси, на его взгляд, реакция будет такой:

Если оружие будет расположено в Беларуси, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Поэтому предпосылок, почему президент Российской Федерации сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому считаю наоборот — должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы даже не было никакого мнения по поводу эскалации в любой регион.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие РФ из-за «угрозы со стороны НАТО».

20 декабря в Украине проходит саммит лидеров «Люблинского треугольника» — президентов Украины, Польши и Литвы.

Это образование возникло в июле 2020 года, когда министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали Совместную декларацию по созданию нового регионального альянса.

Среди приоритетов деятельности формата — усиление региона, укрепление безопасности, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие экономического сотрудничества, совместное противодействие гибридным угрозам.