Сначала должно быть вторжение – как реагирует ЕС на инициативу санкций против РФ

https://racurs.ua/n164488-snachala-doljno-byt-vtorjenie-kak-reagiruet-es-na-iniciativu-sankciy-protiv-rf.html

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Санкции против России за возможное вторжение в Украину обсуждают в Европейском Союзе и США. Однако Франция, Германия, Италия и Испания сейчас выступили против оперативного формирования плана по новым антироссийским санкциям из-за эскалации войны против Украины, как это предлагают США. Другие страны ЕС считают, что публичные угрозы санкциями могут более эффективно подействовать на президента страны-агрессора Путина.

В Евросоюзе также скептически относятся к подготовке Россией масштабного вторжения в Украину и расценивают движение российских сил как тактику давления, отмечает влиятельное американское издание Bloomberg.

В свою очередь послы стран восточной Европы, Нидерландов и скандинавских государств просили Еврокомиссию обсудить варианты детальных санкций как можно скорее. По словам другого источника издания, эти варианты (ограничительные меры против РФ) в основном готовы.

Берлин считает, что такой подход не оставит места для маневра против России в будущем, поскольку черновой вариант санкций станет доступным общественности из-за утечки информации, а это станет поводом для атаки, который ищет Путин.

В то же время высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что блок «ожидает лучшего и готовится к худшему». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Брюссель уже подготовил дополнительные санкции против России.

Послание очень четкое: если Россия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет дорогой, а последствия — серьезными, — отметила фон дер Ляен, пишет BBC.



Напомним, ранее Совет ЕС должен был вернуться к вопросу ограничительных мер против РФ, которые должны «подтвердить сильную реакцию за агрессию РФ».

Источник: Bloomberg, ВВС