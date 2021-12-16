Спочатку має бути вторгнення — як реагує ЄС на ініціативу санкцій проти РФ

https://racurs.ua/ua/n164488-spochatku-maie-buty-vtorgnennya-yak-reaguie-ies-na-iniciatyvu-sankciy-proty-rf.html

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Санкції проти Росії за можливе нове вторгнення в Україну обговорюють у Європейському Союзі та США. Проте Франція, Німеччина, Італія та Іспанія нині виступили проти оперативного формування плану щодо нових антиросійських санкцій через ескалацію війни проти України, як це пропонують США. Інші країни ЄС вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати президента країни-агресора Путіна.

У Євросоюзі більш скептично ставляться до підготовки Росією масштабного вторгнення в Україну й розцінюють рух російських сил як тактику тиску, зазначає впливове американське видання Bloomberg.

Натомість посли країн східної Європи, Нідерландів та скандинавських держав просили Єврокомісію обговорити варіанти детальних санкцій якомога швидше. За словами іншого джерела видання, ці варіанти (обмежувальних заходів проти РФ) переважно готові.

Берлін вважає, що такий підхід не залишить місця для маневру проти Росії в майбутньому, оскільки чорновий варіант стане доступним громадськості через витік, і це стане для Путіна приводом для сутички, якого він шукає.

Водночас високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, що блок «очікує на краще і готується до гіршого». Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель вже підготував додаткові санкції проти Росії.

Послання дуже чітке: якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, ціна буде дорогою, а наслідки — серйозними, — зазначила фон дер Ляєн, пише ВВС.



Нагадаємо, раніше Рада ЄС мала повернутися до питання обмежувальних заходів проти РФ, які підтвердять сильну реакцію за агресію РФ.

Джерело: Bloomberg, ВВС